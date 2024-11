Der gebürtige Lienzer Andy Holzer ist von Geburt an blind und war auf den sieben höchsten Gipfeln der Welt. „Ohne Augenlicht geboren, erwartete mich das Leben eines vom Schicksal gezeichneten Menschen. Aber seit meiner Kindheit ignorierte ich mein Handicap, hatte Visionen und führte ein erfülltes Leben. Selbst meinen Traum vom Bergsteigen habe ich mir erfüllt und kann mich als Berufsbergsteiger bezeichnen. 70 alpine Klettertouren auf allen Kontinenten und 100 Skitouren in naturbelassenem Terrain sind für mich der Schlüssel zum Glück. Mein Höhepunkt war der Gipfel des Mount Everests“, schildert Andy Holzer. Es folgte der „Life-Award“ für Sportler mit Handicaps und seine Bücher „Balanceakt – Blind auf die Gipfel der Welt“ und „Mein Everest – Blind ganz nach oben“.

Die Gelegenheit, sich von Holzers Begeisterung und Motivation inspirieren zu lassen, praktische Tipps zum Erreichen der persönlichen Ziele zu bekommen und mehr über seine Lebensphilosophie zu erfahren, haben Interessierte am Freitag, dem 29. November. Bei der Veranstaltung „Andy Holzer - The sky is the limit“, organisiert vom Rotary Club Spittal, hält Holzer ab 19.30 Uhr am Spittaler Campus der Kärntner Fachhochschule in der Villacherstraße 1 einen Vortrag. Der Eintritt kostet 25 Euro. Der Reinerlös kommt einem karitativen Zweck in Oberkärnten zugute. Die Tickets sind bei Optiker Nitsch, der BKS Bank, Farben Hübner und im BG/BRG Porcia erhältlich. „Rotary steht für Freundschaft, Hilfsbereitschaft und Förderung von Verständigung – ‚Andy Holzer – The sky is the limit‘ kombiniert Impulse für persönliche Orientierung mit gesellschaftlichem Engagement perfekt. Zeit für Inspiration, positives Mindset und Mut“, so der Präsident des Rotary Clubs Manfred Weiss weiter.

Bereits am Vormittag wird Holzer für einen Workshop mit den Jugendlichen im Gymnasium zu Besuch sein. „Meine Philosophie ist, dass jeder Mensch seinen persönlichen Everest hat, den er erklimmen will. Es ist ein individueller Berg, den es zu bezwingen gilt“, schildert der Ausnahmesportler.