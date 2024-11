Eine neue Photovoltaik (PV)-Anlage mit einer Leistung von 39 kWp wurde am Dach der Volksschule in der Gemeinde Rangersdorf in Betrieb genommen. Auch ein neuer PV-Stromspeicher mit einer Leistung von 20 kWh wurde installiert. Im Rahmen der Förderaktion „Photovoltaik Kommunaler Gebäude“ überreichte Energielandesrat Sebastian Schuschnig Bürgermeister Josef Kerschbaumer persönlich eine Förderzusage in Höhe von rund 36.000 Euro. Die Gesamtkosten für die Errichtung der PV-Anlage und des Speichers belaufen sich auf über 66.000 Euro.

„Kärnten ist ein Sonnenland. Wir haben im Bereich der Sonnenenergie nach wie vor großes Potenzial, das es zu nutzen gilt“, ist sich Schuschnig sicher. Insbesondere der öffentlichen Hand komme hierbei eine besondere Verantwortung zu, wenn es um nachhaltige Energieproduktion geht. „Die Gemeinde Rangersdorf geht mit der Umsetzung dieser Projekte mit gutem Beispiel voran. Ich freue mich, dass wir die neue PV-Anlage und den PV-Stromspeicher unterstützen konnten. So kommen wir unserem gemeinsamen Ziel, dem Ausbau der nachhaltigen und regionalen Energieversorgung, einen wichtigen Schritt näher“, so der Landesrat weiter.