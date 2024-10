„Am 25. Oktober schließen wir unsere Marktküche und haben ein letztes Mal von 7.30 bis 13 Uhr für Sie geöffnet“, heißt es laut einem Schild vor der Billa Marktküche in Spittal, das die endgültige Schließung bekannt gibt. Direkt neben der „Billa Plus“-Filiale ist die Marktküche angesiedelt. Ein offener Küchen- und Thekenbereich sowie genügend Sitzgelegenheiten gibt es dort. Die Speisen können vor Ort oder zum Mitnehmen in den „Take Away Boxen“ konsumiert werden. Noch bis einschließlich 25. Oktober haben die Kundinnen und Kunden Zeit, das Angebot der Marktküche zu nutzen. Dieses beinhaltet unter anderem ein Frühstücksangebot bis 11 Uhr, frisch gekochte Mittagsmenüs sowie hausgemachte Mehlspeisen.

Ein Schild vor der Marktküche weist auf die künftige Schließung hin © KLZ/Leonie Katholnig

Rund 700 Meter weiter, ebenfalls in der Villacher Straße, sieht es für das Modegeschäft „Kult“ ähnlich aus. Dort läuft aktuell ein Räumungsverkauf mit Rabatten von bis zu 70 Prozent, was auf eine bevorstehende Schließung hindeutet. „Kult“ hat sich einen Namen gemacht, indem es die neuesten Modetrends, insbesondere für ein junges und modebewusstes Publikum, präsentiert.

Ein Räumungsverkauf von bis zu minus 70 Prozent läuft gerade beim Modegeschäft „Kult“ © KLZ/Leonie Katholnig

Konkrete Details zur Schließung des Modegeschäfts sind noch nicht bekannt, ebenso wenig die Gründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Seitens des Unternehmens „Kult“ wie auch von der Billa Marktküche gibt es bisher keine offizielle Stellungnahme. Auch über das Schicksal der Mitarbeiter ist nichts bekannt, ebenso wenig wie über mögliche Nachnutzungen der Verkaufsfläche.