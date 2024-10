Die „Bauer sucht Frau“-Folge der letzten Woche endete für den „sehnsüchtigen Gailtaler“ Seppi und seine beiden Hofdamen Marina und Jaqueline mit Tränen und einem folgenschweren Geständnis. Bereits vor dem offiziellen Start der Hofwochen hat Seppi sich in eine andere Frau verliebt. Trotzdem hat er an dem Format teilgenommen, um alle Beteiligten nicht enttäuschen zu müssen und gleichzeitig seine Gefühle für die mysteriöse Unbekannte auf die Probe zu stellen. „Ich habe gedacht, die Richtige könnte dabei sein“, gesteht er. Fassungslos reisten seine Hofdamen ab und ließen ihn allein mit seinen Gefühlen zurück.

Die nächste Chance lässt jedoch nicht lange auf sich warten: Jene Frau, die für den ganzen Tumult verantwortlich ist und Seppis Herz im Sturm eroberte reist an, um ihn näher kennenzulernen. In der neuen Folge der Reality-Datingshow, die heute um 20.15 Uhr auf der kostenlosen Streaming-Plattform JOYN und bei ATV zu sehen ist, erfahren die Zuschauer, wie es für ATV-Bauern Seppi und Johanna weitergeht. Mit ihr will er seine „beendete“ Hofwoche nun fortsetzen. Welche Abenteuer auf die beiden warten und ob sie wirklich füreinander bestimmt sind, wird sich zeigen. Bei ihrem ersten „offiziellen“ Date in der Natur kommen sie sich jedoch bereits näher und sprechen schon über eine gemeinsame Zukunft.