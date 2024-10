Am Samstag, dem 19. Oktober, öffnen 23 Bestattungsunternehmen in Kärnten und Osttirol im Rahmen des „Informationstages der Kärntner Bestatter“ ihre Türen und laden Interessierte dazu ein, mehr über ihre umfassenden Leistungen zu erfahren. In diesem Rahmen kann man sich in persönlichen Gesprächen mit erfahrenen Mitarbeitern und in Vorträgen über Bestattungskostenvorsorge, Grabschmuck, Trauerbegleitung und vieles mehr informieren.

Auch in der Gemeinde Greifenburg gibt es diese Möglichkeit. Über Trauerfeiern, Bestattungsarten, Särge, Urnen und Trauerfloristik informieren Vorträge im Unteren Kultursaal von 10 bis 15 Uhr. In den Räumlichkeiten der Bestattung und am Stadtfriedhof in Spittal werden Interessierte ebenfalls dazu eingeladen, sich im Rahmen von Führungen und Vorträgen von Notaren dem Thema zu widmen.

Sterbebegleitung, Testament, Trauerfloristik

Familie Ertl vom Bestattungsunternehmen „Ertl Bestattung Weißensee“ spricht in Greifenburg beispielsweise über die Arbeit eines Bestatters und die Veränderungen in der Bestattungskultur. Mit weiteren Vortragenden werden Sterbebegleitung, Testamente, Patientenverfügungen und Vorsorgemöglichkeiten diskutiert. Neben Vorträgen wird es einen Büchertisch mit Trauerliteratur geben und die Möglichkeit, sich Trauerfloristik der Gärtnerei Fercher und künstlerisch gestaltete Urnen von Melina Wuggonig anzusehen.

Ein ähnliches Programm wird in Spittal geboten. Drei Führungen über das Friedhofs- und Bestattungsgelände, Informationsstände und eine Sargausstellung bieten die Möglichkeit, sämtliche Fragen zu klären.