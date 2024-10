Die Aufregung bei der Unternehmerin Silke Schuster ist sicherlich groß. Ihr Chalet-Dorf am Millstätter See ist Teil der ZDF-Reihe „Mein fabelhaftes Ferienhaus“, wie die Kleine Zeitung Ende April bereits berichtete. Für den Dreh wurde Schuster im April von der Interior Designerin und Hauptdarstellerin Emel Gök Che besucht. Nun hat der deutsche Sender den Ausstrahlungstermin bekannt gegeben: Am Sonntag, dem 6. Oktober um 14.55 Uhr ist es schließlich so weit. Da erfahren die Zuschauer auch, für welchen Einrichtungsstil in fünf ihrer Chalets Schuster sich entschieden hat. Es ist übrigens die erste Folge, die in Österreich gedreht wurde.