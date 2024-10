Noch sieht es in den meisten Oberkärntner Skigebieten nicht nach Wintersport aus, die Vorbereitungen für den Saisonstart sind bereits im Gange. Während am Sportberg Goldeck noch die Aufräumarbeiten nach den Unwettern laufen, startet voraussichtlich am 12. Oktober bereits die Skisaison am Mölltaler Gletscher. Für die Wintersportler öffnen die Stollenbahn Gletscher Express, die Gondelbahn Eissee, die 6er-Sesselbahn Gletscher Jet, die Piste Nummer drei sowie Teile der Piste Nummer zwei. Skitickets sind ab sofort online auf der Plattform „GoPass“ ab einem Preis von 46 Euro erhältlich. Wer Wartezeiten vermeiden möchte, kann den „Fast Track Kiosk“ an der Talstation nutzen und direkt zum Skivergnügen durchstarten.