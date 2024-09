Lesachtaler Trachtenball

Die Dorfgemeinschaft St. Lorenzen lädt am Freitag, dem 4. Oktober, um 20 Uhr, in den Kultursaal St. Lorenzen, zum Lesachtaler Trachtenball ein. Für musikalische Unterhaltung sorgen die „Wüdara Musi“ und die „Blasiuskapelle“. Neben Tanz- und Schuhplattlerdarbietungen von der Volkstanzgruppe Obertilliach wird eine hochwertige Weinauswahl angeboten.

Vorverkaufskarten sind in den Raika-Filialen Liesing und Kötschach erhältlich. Tischreservierung und Vorverkauf unter Tel. 0650-784 33 49

Helfrieds strenge Kammer © Dieter Kulmer

Charity Veranstaltung „Helfrieds strenge Kammer“

Die Kult-Talkshow „Helfrieds strenge Kammer“ mit Christian Hölbling ist am Freitag, dem 4. Oktober, um 19 Uhr, zu Gast im Kultursaal in Lendorf. Talkpartner von Helfried sind Gilbert Kohlhuber, Heiko Gigler, Charlien und Lissy Oberhauser. Die Veranstaltung findet zugunsten von Gilbert Kohlhuber statt. Der Koch aus Gmünd wollte bei der Rettung eines Siebenjährigen in einer Kletterwand helfen und stürzte gemeinsam mit dem Buben acht Meter ab. Seit dem Unfall im Juni 2023 ist er querschnittsgelähmt.

Der Reinerlös kommt dem Verunfallten zugute. Karten sind unter Tel. 0660-549 72 50 oder unter Tel. 0650-500 27 16 erhältlich.

„Enj -Erian Nösig Jazz Society“ tritt in Spittal auf © KK/Lukasbeck

Musicorum Porcia

Im Rahmen der Reihe Musicorum Porcia steht das Jazzquartett „Enj - Erian Nösig Jazz Society“ am Freitag, dem 4. Oktober, im Ortenburgerkeller des Schlosses Porcia, auf der Bühne. Mit Beginn um 19.30 Uhr präsentieren Michael Erian, Daniel Nösig, Milan Nikolić, und Howard Curtis, Songs von Bebop und Walzer bis Swing und Balladen. Das pianolose Jazzquartett tritt mit Trompete, Saxofon, Kontrabass und Schlagzeug auf.

Karten sind im Porcia Kartenbüro unter Tel. (04762) 420 20 erhältlich.

„... von Glaube, Hoffnung und Liebe“

Im Rahmen der Konzertreihe des Kulturabos der Musikschule Hermagor findet am Samstag, dem 5. Oktober ein Konzert mit den Carinthian Flutes statt. Das Querflötenensemble unter der Leitung von Kathrin Weinberger tritt um 19.30 Uhr im Stadtsaal in Hermagor auf.

Karten sind im Vorverkauf in der Musikschule Hermagor erhältlich. Tel. (04282) 20 13-0

Almsingen, Goldeck, Stimmen aus Amlach © KK/Privat

Almsingen am Goldeck

Am Sonntag, dem 6. Oktober sind die Stimmen aus Amlach, unter der Leitung von Michaela Sagmeister, im Rahmen der Reihe „Almsingen“ bei der Seehütte am Goldeck zu hören. Von 11 bis 12 Uhr stehen Darbietungen des Chores auf dem Programm und ab 13 Uhr gibt es nochmals einige Zugaben.

Stadtflohmarkt in Gmünd © KK/Gästeinformation Gmünd

4. Stadtflohmarkt in Gmünd

Am Sonntag, dem 6. Oktober findet am Hauptplatz in Gmünd ein Flohmarkt statt. Angeboten wird ein bunter Mix aus Kunst, Antiquitäten, Schnäppchen und mehr, bei über 80 Verkaufsständen kann von 9 bis 15 Uhr gestöbert, gefeilscht und gehandelt werden.

Zeitgleich findet an diesem Tag im Stadtsaal eine Baby- und Kindersachenbörse statt. Angeboten werden Artikel für Kinder von null bis zwölf Jahren. Wer Interesse an einem Stand bei der Baby- und Kindersachenbörse hat, kann sich bis Samstag, dem 5. Oktober, 17 Uhr unter Tel. 0676-84 93 14 51 melden.

Bei Schlechtwetter finden beide Veranstaltungen am Sonntag, dem 20. Oktober, von 9 bis 15 Uhr, statt.

