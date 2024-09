In der Stadtgemeinde Radenthein fand am 10. September das diesjährige Wassermeistertreffen des Vereins der Kärntner Wasserer statt. Fredi Gailberger, Obmann der Kärntner Wasserer, organisierte gemeinsam mit den Wassermeistern der Stadtgemeinde Radenthein, Dagmar Götzinger, Marcus Dullnig sowie Mathias Wieland, die Veranstaltung in der Nockhalle, bei der mehr als 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßt werden konnten. Neben rund 200 Wassermeistern aus ganz Kärnten waren auch rund 50 ausstellende Firmenvertreter aus der Trinkwasserbranche sowie Radentheins Bürgermeister Michael Maier und Landtagsabgeordneter Christof Seymann anwesend.

Die Veranstaltung bot die Möglichkeit, sich über aktuelle Themen auszutauschen und neue Impulse mitzunehmen. So standen interessante Vorträge wie beispielsweise die Auswirkungen des Klimawandels, Änderungen der Trinkwasserverordnung, Quellfassungs- und Brunnenbau und Energiegewinnung aus Wasserversorgungsnetzen am Programm. Der neu errichtete Tiefbrunnen in Radenthein, welcher als Notwasserversorgung für mehr als 2100 Gemeindebürger dient, konnte im Zuge dessen besichtigt werden. Der Landgasthof Unterwirt aus Kaning rund um das Team von Karl Graf bewirtschaftete die Gäste mit einem Catering.