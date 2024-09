„Ich kenne so ziemlich alle Katzen bei uns in der Umgebung, aber dieses Tier habe ich zuvor noch nie gesehen“, sagt Eduard Sekulla, der sich mit einem besonderen Anliegen bei der Regionalredaktion Oberkärnten der Kleinen Zeitung meldete. Vor wenigen tauchte ein Kater das erste Mal im Garten des Pensionisten auf, der in Seeboden lebt. „Meine Frau und ich haben ihm was zu fressen gegeben, das er gierig weggeputzt hat“, erzählt der Tierfreund. Seitdem erscheint der Kater zweimal täglich, lässt sich mittlerweile auch vorsichtig anfassen.

Zweimal täglich taucht der Kater bei Eduard Sekulla auf © KK/Privat

© KK/Privat

„Vermutet, dass er ausgesetzt wurde“

„Wir versuchen seit Tagen herauszufinden, wohin der Kater gehört, telefonieren herum, aber niemand kennt ihn. Deshalb haben wir auch schon vermutet, dass er vielleicht ausgesetzt wurde“, meint der Seebodener. Zwar haben Sekulla und seine Frau schon überlegt, den Kater zu behalten, aber: „Wir sind beide Pensionisten und der Kater dürfte noch sehr jung sein.“ Bis sich der Besitzer meldet, wird das Tier von Sekulla weiterhin mit Futter und Wasser versorgt.