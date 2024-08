Über einen Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt wurde ein Konkursverfahren über das Vermögen von Herbert Spörk, Gastronom aus Kötschach-Mauthen, eröffnet. Die Höhe der Passiva ist derzeit nicht bekannt. Von der Insolvenz sind zwei Dienstnehmer betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde Philipp Mödritscher aus Hermagor bestellt. Forderungen können bis zum 30. September über den AKV EUROPA unter E-Mail: klagenfurt@akveuropa.at eingereicht werden. Die erste Gläubigerversammlung findet am 15. Oktober, um 11 Uhr, am Landesgericht Klagenfurt statt.