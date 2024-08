Auf dem Jahnsportplatz in Spittal gingen diese Woche die Landesmeisterschaften des Pensionistenverbandes (PVÖ) Kärnten im Boccia mit großem Erfolg über die Bühne. Seniorinnen und Senioren aus ganz Kärnten nahmen am Wettbewerb teil. Auch Seniorenreferentin Landesrätin Sara Schaar war vor Ort, um die Teilnehmenden anzufeuern: „Es freut mich zu sehen, mit wie viel Begeisterung und Einsatz unsere Seniorinnen und Senioren bei den Boccia-Meisterschaften dabei sind. Solche sportlichen Aktivitäten sind nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Gesundheitsförderung, sondern stärken auch das Gemeinschaftsgefühl und die soziale Teilhabe im Alter.“

Es gab natürlich auch eine Siegerehrung © KK/Dekan

Die Wettbewerbe in 23 Zweier-Teams (Doublette) und 16 Dreier-Teams (Triplette) wurden in einem fairen Umfeld ausgetragen. Die Teilnehmenden bewiesen, dass der Boccia-Sport in Kärnten eine große Fangemeinde hat. Den ersten Platz in der Doublette-Wertung sicherten sich Lisi Simtschitsch und Karl Rauber von der PVÖ-Ortsgruppe 16 Kalvarienberg, die mit Präzision und Geschick beeindruckten. In der Triplette-Wertung setzten sich ebenfalls Lisi Simtschitsch und Karl Rauber durch, diesmal gemeinsam mit Winfried Messnarz.

Dank gilt allen Teilnehmenden, dem Organisationsteam der PVÖ-Bezirksorganisation Spittal rund um Peter Dekan und den freiwilligen Helfern, die zum Erfolg dieser Veranstaltung unter Ehrenschutz von Spittals Vizebürgermeisterin Angelika Hinteregger, PVÖ-Landespräsident Karl Bodner, dem Bezirksvorsitzenden sowie PVÖ-Kärnten-Vizepräsident Thomas Kohlhuber, PVÖ-Landesdirektor Arnold Marbek und PVÖ-Landessportreferent Helmut Müller beigetragen haben.