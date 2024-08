Zum Gasthaussterben will Arno Piery aus Möllbrücke nichts beitragen: Obwohl sein Brotberuf nicht unmittelbar mit der Gastronomie zu tun hat, möchte der Strabag-Bauleiter, der in Tirol den Bereich „Verkehrswege“ betreut, ein Traditionsgasthaus in seinem Heimatort fortführen. „Das Bierstüberl am Bahnhof gibt es seit vielen Jahren. Die ehemalige Pächterin Angelika Russ ist eine gute Bekannte von mir und als sie sich entschied, das Lokal aufzugeben, stand für mich fest, dieses zu übernehmen“, sagt der gebürtige Sachsenburger.

Das „Bierstüberl“ am Bahnhof in Möllbrücke wird fortgeführt © Andrea Steiner

Nici Maier, die schon bisher im Betrieb arbeitete, ist die neue Geschäftsführerin und wird das „Bierstüberl“, das eigentlich ein Café ist, führen. Wesentlich an der Suche nach einem neuen Pächter beteiligt war Steffen Geßner, der als Unternehmensberater für die Wirtschaftkammer Kärnten tätig ist: „Es ist nicht so leicht, jemanden zu finden, der das gerne macht. Wir haben die Neuverpachtung im März ausgeschrieben und die Übernahme Ende Juni fixiert“, schildert Geßner die Problematik der Fortführung von Betrieben in der Gastronomie.

Ortsansässige Konditorin liefert Kuchen und Torten

Der neue Pächter will jedenfalls auf Bewährtes bauen: Der Sparverein bleibt, das „Bierstüberl“, das für seine hausgemachten Kuchen und Torten bekannt ist, wird diese Tradition auch weiter fortführen. „Ich habe eine ortsansässige Konditorin gewinnen könne, die unser Café mit ihren Köstlichkeiten versorgen wird“, freut sich Arno Piery, der auch Frühstück ab fünf Personen auf Vorbestellung anbietet. Ansonsten können sich Radfahrer, Zuggäste, Pensionisten und alle anderen Gäste entweder im Lokal oder auf der Terrasse (Platz für 35 Personen) bei Pizza, Toast und saisonalen Gerichten wie Heringssalat stärken.