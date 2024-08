Am Freitag, gegen 15 Uhr, lenkte ein 46-jähriger Mann aus Spittal seinen Traktor auf der B100 im Freilandgebiet Windschnurn, Gemeinde Lendorf. Um dem nachfolgenden Verkehr das Überholen zu ermöglichen, fuhr der 46-Jährige mit seinem Traktor an den äußersten rechten Fahrbahnrand, woraufhin dieser mit dem rechten Vorderreifen auf die Rampe der beginnenden Leitschiene fuhr. Dabei wurde der Traktor an der Vorderachse leicht ausgehoben und touchierte anschließend nochmal die Leitschiene. Der Mann schlug dabei innerhalb seiner Fahrerkabine mit dem Kopf gegen die Scheibe der linken Türe, wodurch diese zu Bruch ging.

Nachfolgender Fahrer verständigte die Einsatzkräfte

Der 46-Jährige konnte seinen Traktor noch einige Meter weiter selbständig in eine Ausweiche lenken und anhalten. Ein nachfolgender Fahrzeuglenker verständigte die Einsatzkräfte. Der Traktorlenker wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Spittal gebracht. Die Aufräumarbeiten und Unfallabsicherung erfolgten durch die Freiwilligen Feuerwehren Lendorf und Spittal, welche mit 30 Einsatzkräften vor Ort waren. Die B 100 war für die Aufräumarbeiten und Unfallaufnahme rund 20 Minuten gesperrt.