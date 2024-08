Das vormittägliche Verkehrschaos in Gmünd soll verringert beziehungsweise beruhigt werden. Bereits im Vorjahr wurde im Gemeinderat beschlossen, externe Experten damit zu beauftragen, die Probleme des innerstädtischen Verkehrs methodisch und wissenschaftlich zu identifizieren, um daraus Maßnahmen zur Beruhigung des Verkehrs abzuleiten. An alle Gmünder Haushalte ergingen dieser Tage Fragebögen zum Thema „Verkehr im historischen Ortskern“.

Vom Gemeinderat wurde der Verein „Mobireg“ mit der Analyse der Verkehrssituation beauftragt. Ende Juni wurde von der TU Wien bereits eine Verkehrszählung im Ortskern durchgeführt. Aktuell erfolgt die Befragung der Bevölkerung, die auch gezielt mündlich zu ihren Verkehrsgewohnheiten und der Parkplatzsituation im Zentrum angesprochen wurde. Bis 16. August kann der Fragebogen ausgefüllt und im Stadtgemeindeamt abgegeben werden. Es besteht auch die Möglichkeit, ihn online auszufüllen. Details dazu unter https://stadtgmuend.at

Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung

Laut Stephanie Schasché von „Mobireg“ (Mobilität Regional Denken) wurde der Fragebogen in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung entwickelt. Die ausgewerteten Ergebnisse dienen als Grundlage für die Erarbeitung von Maßnahmen zur Beruhigung des Verkehrs rund um den Hauptplatz. Konkret sei das Ziel, Handlungsempfehlungen abzuleiten, wie man den Durchzugsverkehr, den öffentlichen Nahverkehr, den ruhenden Verkehr, die Situation der Fußgänger sowie die Bewirtschaftung aller Parkplätze verbessern könne.

„Mit den Resultaten ist noch heuer zu rechnen. Die Teilnahme an der Befragung ist anonym, freiwillig und kostenlos. Sie dauert ungefähr 10 Minuten“, schildert Schasché, die darauf hinweist, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtgemeinde bei Fragen gerne zur Verfügung stehen.

„Begegnungszone und zeitlich limitierte Parkplätze“

Zur Vorgeschichte: Eine Minimierung des Verkehrs auf dem Hauptplatz war als Problemfeld latent vorhanden, doch der Industrielle Hans Peter Haselsteiner, der als Investor für das neue „Kunsthaus“ auf dem Hauptplatz auftritt, forderte im Vorjahr vehement ein Verkehrskonzept für die Sommermonate ein.

Rasch machte das Gerücht die Runde, er wolle eine Fußgängerzone, was zu Protesten seitens der Kaufleute und Wirte führte. „Dass eine Fußgängerzone nicht realisierbar ist, ist mir klar, und ich verstehe auch die Interessen der Kaufleute und Gastronomen, dennoch gäbe es in Gmünd Möglichkeiten, den starken Verkehr auf dem Hauptplatz zu entflechten“, entschärfte Haselsteiner gegenüber der Kleinen Zeitung.

Hans Peter Haselsteiner investiert in Gmünd in ein „Kunsthaus“ © APA / Expa/johann Groder

Gewerbetreibende und Anrainer, die vom Verkehr in der Innenstadt betroffen sind, werden von „Mobireg“ im September zu einer oder zwei Fokusgruppen zusammengefasst, um die Themen vertiefen zu können. Erste Ansätze sickerten durch: Kommunalpolitiker warfen ein, über gebührenpflichtige Parkplätze nachzudenken. Im Gespräch ist seit Längerem die Schaffung eines Busknotenpunktes in der Unteren Vorstadt, um die Busse vom Hauptplatz wegzubringen. Haselsteiner favorisiert eine Einbahnregelung, bei der die Ostseite des Hauptplatzes weiterhin mit Parkplätzen bestückt bleiben soll. Bei einer Parkzeit von einer halben Stunde würden Dauerparker ausbleiben und die Geschäfte hätten so ausreichend Parkplätze zur Verfügung.