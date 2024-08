Der Traditionsverein Udinese Calcio war Ende Juli im Zuge eines Trainingscamps zu Gast in der Thermenwelt Hotel Pulverer in Bad Kleinkirchheim. Während ihres Aufenthalts übergab Marketingchefin Anita Fauland ein besonderes Gastgeschenk an den Verein – eine Original-Figur „Luigi 1884“, der weltweit als offizieller Schutzpatron aller Fußballerinnen und Fußballer sowie aller Fußball-Fans und Stadien-Besucher gilt.