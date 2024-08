Das Glasfasernetz in Heiligenblut am Großglockner wird zurzeit deutlich erweitert. Die bisher unterversorgten Ortsteile Pockhorn, Rojach und Zlapp werden nahezu flächendeckend von einer schnellen und zuverlässigen Glasfaseranbindung profitieren. Bürgermeister Martin Lackner und Rudolf Trauntschnig, A1 Breitbandverantwortlicher für Kärnten, besuchten die Baustelle und überzeugten sich von den Ausbauarbeiten. Denn der von A1 durchgeführte Glasfaserausbau ist in vollem Gange. Insgesamt werden mehr als 150 Haushalte an das größte Glasfasernetz des Landes angebunden.