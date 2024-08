Georg Ott und sein Team trauten sich, im Oktober 2023 das Reparaturcafé Seeboden ins Leben zu rufen. Jeden 1. Freitag im Monat (ausgenommen im Sommer) wird nun im Keller des Kulturhauses geschraubt und repariert, was das Zeug hält. Von Anfang an war auch klar, dass der Name Reparaturcafè Programm ist und so wird das Warten auf die Reparatur durch Kaffee und Kuchen gegen die Bitte einer kleinen Spende verkürzt.