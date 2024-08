In den letzten zwei Monaten wurde intensiv an der Generalsanierung der L7a Naggler Straße am Weißensee gearbeitet, jetzt ist sie wieder unbehindert befahrbar. Straßenbaureferent Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Bürgermeisterin Karoline Turnschek haben die Straße kürzlich „symbolisch“ wiedereröffnet. Über 700.000 Euro sind in die Sanierung des 1,7 Kilometer langen Abschnittes zwischen den Ortschaften Techendorf und Naggl aus dem Straßenbaureferat von LHStv. Gruber geflossen. „Die Arbeiten sind planmäßig verlaufen und wir freuen uns, dass die Naggler Straße nun wieder fit für den Urlauberverkehr ist“, so Gruber.