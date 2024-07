Eine außergewöhnliche literarische Matinee inmitten einer einmaligen Location mit einer außergewöhnlichen Frau als Protagonistin durften zahlreiche Literaturfreunde im Garten von Schloss Möderndorf genießen. Die beliebte Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz machte einen Abstecher ins Gailtal und las nicht nur aus ihrem ersten Buch „Von der Rolle“, sie gewährte den Zuhörern einen tiefen Blick in die Höhen und Tiefen ihres Lebens. Denn nach außen schien bei der „Frau mit dem Lächeln“ alles in Ordnung zu sein, sie war in über 100 Filmen erfolgreich, die Karriere lief steil nach oben, serienweise bekam sie interessante Hauptrollen. Doch da gab es auch ein dunkles Kapitel.

Der Weg aus der Krise

Die gebürtige Grazerin, die in München lebt, erzählt schonungslos von der schwersten Krise ihres Lebens, von Verletzlichkeit und Schwäche, von tiefer Verzweiflung und der permanenten Angst vor dem Scheitern. Es treffe laut Szyszkowitz vor allem Frauen in den 50ern, die Angst haben, nicht mehr wie von ihnen erwartet reibungslos zu funktionieren. Doch sie erzählt auch, wie sie diesen dunklen Teil ihres Lebensweges zurückgelassen hat, ihn erfolgreich gemeistert und aus der Krise sogar gestärkt hervorgegangen ist. Szyszkowitz, die sich in der Besucherschar sichtlich wohl fühlte, suchte den Kontakt mit dem Publikum und war gerne bereit, zahlreiche Fragen zu beantworten.

Ein dankbarer Museumschef Heinz Pansi drückte seine Freude über das Zustandekommen dieser Veranstaltung aus. Die Lesung wurde von Rudi Katholnig und Hans-Peter Steiner begleitet. Unter den Zuhörern: Die Stadträte Martina Wiedenig und Karl Tillian, Bildhauer Herbert Unterberger, Künstlerin Herta Hofer, Literatin Irmgard Janschitz, die Mediziner Angelika und Wolfgang Mikschofsky wie das Chorleiter-Trio Hans Hubmann, Christian Knaller und Sepp Rauscher.