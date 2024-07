Am Montag gegen 13.20 Uhr fuhr eine 46-jährige Frau aus dem Bezirk Hermagor mit ihrem PKW auf der Gailtal Bundesstraße von Villach kommend in Fahrrichtung Hermagor. Ein 88-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Hermagor, fuhr zur selben Zeit auf der Gailtal Bundesstraße in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Während des Abbiegevorgangs kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die beiden Lenker wurden nach notärztlicher Erstversorgung von dem Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in das Landeskrankenhaus Villach verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.