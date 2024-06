Vor einem Jahr arbeitete Alexander Radin noch in einer Werkstätte der Lebenshilfe Kärnten in Spittal. Inzwischen ist er jedoch Teilnehmer des Projektes 27, das es ihm ermöglicht, das Team vom Baustoffzentrum Würth-Hochenburger am Spittaler Standort zu verstärken. In Kooperation mit dem Land Kärnten und dem Europäischen Sozialfonds Plus hilft Projekt 27 rund 20 Menschen mit intellektuellen Behinderungen dabei, erste Arbeitserfahrungen zu machen und sich im Rahmen eines Praktikums in den Alltag mit den Kollegen zu vertiefen.