Die Bipa-Filiale in Radenthein wurde am Freitag neu eröffnet. Auf rund 300 Quadratmetern bietet das Geschäft in der Millstätter Straße 7 ein Einkaufserlebnis im neuen Design. „Das neunköpfige Team freut sich darauf, unsere Kundinnen und Kunden in der neuesten Filiale Österreichs begrüßen zu dürfen“, sagt Shop-Managerin Heidrun Rauter. Zusätzlich zu Pflege- und Schönheitsprodukten sowie Haushaltsprodukten, Wohnaccessoires und Gesundheitsprodukten stehen den Kunden die Bipa-Textilreinigung und die Cewe-Fotostation zur Verfügung.

„Als Drogeriefachhändler mit den österreichweit meisten Standorten sind wir stolz darauf, für unsere Kunden in Radenthein ab sofort unsere neue Filiale im innovativen Design zu betreiben“, freuen sich die Bipa-Geschäftsführer Markus Geyer und Andreas Persigehl unisono anlässlich der Eröffnung.

Die Radentheiner Filiale erstrahlt in neuem Design © Rewe Group

In Kärnten betreibt Bipa 33 Filialen und schafft damit rund 254 Arbeitsplätze, davon sind 13 Lehrlinge. Neben abwechslungsreichen Tätigkeiten mit hoher Selbstverantwortung bietet Bipa seinen Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz mit Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten – sowohl für Teilzeit- und geringfügig Beschäftigte als auch für Quer- und Wiedereinsteiger. Bipa wurde mehrfach vom unabhängigen Great Place to Work Institut zu einem der besten Arbeitgeber Österreichs gewählt und erhielt bereits zweimal den Sonderpreis als „Bester Arbeitgeber für Lehrlinge“.