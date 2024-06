Mit der „Steirischen“ spielte Johannes Klocker als junges Talent neben dem Grenzlandchor Arnoldstein unter Leitung von Hedi Preissegger und dem Bleiberger Viergesang unter Leitung von Helmut Götzinger beim „Singen vom Feinsten“ von den Organisatoren Richi Di Bernardo und Wolfgang König im fast ausverkauften Kultursaal in Bad Kleinkirchheim auf. Die Moderation hatte in humorvoller Art der Stiftspfarrer aus St. Georgen am Längsee Christian Stromberger über. Grußworte gab es von Raika-Filialleiter Robert Weissmann. Als Zugabe gab es als Gemeinschaftslied „Is schon still uman See“ noch zu hören, wo dann der ganz Saal mitgesungen hat. Es gab auch anschließend die Möglichkeit für „Kärntner in Not Aktion“ der KLEINEN Zeitung zu spenden.