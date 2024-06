6,37 Millionen Menschen waren bei der EU Wahl 2024 in Österreich wahlberechtigt, 60.120 durften im Bezirk Spittal wählen, 14.291 wiederum in Hermagor. Hier erfahren Sie ab 23 Uhr die Ergebnisse der beiden Bezirke und der Gemeinden Oberkärntens.

Im Bezirk Spittal an der Drau waren für die EU Wahl 2024 insgesamt 60.120 Personen wahlberechtigt, um 1675 weniger als noch bei der Europawahl 2019. Das ist der in absoluten Zahlen größte Rückgang in Kärnten. Gewählt werden konnte in insgesamt 85 Wahllokalen. 8546 Wahlkarten wurden ausgestellt. Unter den Wahlberechtigten sind 617 Auslandsösterreicher und 501 Unionsbürger, also wahlberechtigte Angehörige anderer EU-Staaten.

Im Bezirk Hermagor waren 14.291 Menschen zur Urne gerufen. 29 Wahllokale gab es, die wenigsten in einem Kärntner Bezirk. Verglichen mit 2019 sank die Zahl der Wahlberechtigten um 494 Personen. 2403 Wahlkarten wurden ausgestellt. Von den Wahlberechtigten sind 169 Auslandsösterreicher und 142 Unionsbürger.

Ab etwa 23 Uhr finden Sie hier die vorläufigen Ergebnisse für die Gemeinden Oberkärntens, von Lesachtal (Lesna dolina) und Kötschach-Mauthen (Koče-Muta) über Stall (Štal), Seeboden (Jezernica) und Millstatt (Milje) bis St. Stefan im Gailtal (Štefan na Zilji).

Rückblick auf die Europawahl 2019

Die Wahlbeteiligung im Bezirk Spittal lag bei der EU-Wahl 2019 bei 50,2 %. Die SPÖ fuhr dort damals mit 27,1 % ihr schlechtestes Kärntner Bezirksergebnis ein, ebenso wie die KPÖ (0,4 %). Die weiteren, auch 2024 kandidierenden Parteien kamen auf folgende Ergebnisse: ÖVP 32,6 %, FPÖ 23,9 %, Grüne 8,1 % und Neos 7,2 %.

Im Bezirk Hermagor gaben 58,5 % der Wahlberechtigten ihre Stimme ab – die größte Wahlbeteiligung Kärntens. Die ÖVP erreichte in Hermagor ihr bestes Bezirksergebnis im Land (38,3 %), die FPÖ fuhr dort mit 17,9 % ihr schlechtestes ein. Die Resultate der weitere Parteien: SPÖ 28,8 %, Grüne 7,3 %, die Neos 6,6 % und KPÖ 0,4 %.