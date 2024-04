In der Regierungssitzung am Dienstag wurde ein Hochwasserschutzprojekt der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) am Mallnitzbach beschlossen. Das Projekt erstreckt sich über die Gemeinden Mallnitz und Obervellach. In mehreren Ausbaustufen, im Zeitraum von 2024 bis 2025, soll der geplante Hochwasserschutz am Mallnitzbach umgesetzt werden. Die Verbauung soll das Gebiet in Zukunft vor Überschwemmungen und Vermurungen schützen. Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Landesrat Daniel Fellner untermauern die Wichtigkeit des Projekts für die regionale Bevölkerung und die lokale Infrastruktur. „Nur durch Schutzprojekte, wie eben jenes am Mallnitzbach, können wir uns vor zukünftigen Katastrophenereignissen schützen und auch deren mögliche verheerende Konsequenzen abwenden“, sagt Fellner. Über das Straßenbaureferat von Gruber wird das Schutzprojekt anteilig mitfinanziert, um damit vor allem die Straßen- und Brückeninfrastruktur zu schützen. „Die dort verlaufende B106 ist die Hauptverkehrsader im Mölltal und hat für die Erreichbarkeit und Versorgung der Bevölkerung oberste Priorität“, sagt Gruber.

Die geplanten Schutzmaßnahmen am Mallnitzbach sollen bis 2025 umgesetzt werden. Die Projektkosten belaufen sich auf 1,25 Millionen Euro, mitfinanziert von Bund (775.000 Euro), Abteilung 12 des Landes Kärnten (262.500 Euro), Abteilung 9 des Landes Kärnten (62.500 Euro), Wasserverband Mölltal (85.000 Euro), Kelag (35.000 Euro) und Verbund (30.000 Euro).