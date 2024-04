Die Marktgemeinde Seeboden startet unter dem Vorreiter „Plötzl*ICH Pflegekraft“ und gemeinsam mit der Beratungsstelle „Perspektivo“ eine Veranstaltungsreihe. Im Rahmen der Pflegeoffensive sollen Interessierte und Betroffene darüber informiert werden, welche bürokratischen Hürden sie überwinden müssen, um eine Pflegekraft beantragen zu können und was zu tun ist, wenn beispielsweise ein Elternteil plötzlich auf Hilfe angewiesen ist. Die Auftaktveranstaltung findet am 11. April um 18.30 Uhr im Kulturhaus in Seeboden statt.

Der Fokus liegt dabei auf den Angehörigen, die oft unvorbereitet die Rolle der helfenden Pflegekraft übernehmen müssen und nicht wissen, an wen sie sich wenden können. Die Veranstaltung bietet demnach die Möglichkeit zur Vermittlung und hilft mit praktischen Tipps für den Alltag und bei der Klärung zahlreicher organisatorischer Herausforderungen. „Wir nehmen die Zuhörer mit auf eine Reise, die für jeden von uns relevant sein könnte. Egal ob sie derzeit eine pflegende Rolle übernehmen oder nicht, die Wahrheit ist, dass wir nie wissen, ob wir nicht vielleicht schon morgen selbst zu Pflegekräften werden“, erklärt Birgit Brandstätter, Expertin für Gesundheit und Pflege bei „Perspektivo“.

Folgeveranstaltungen finden am 13. Juni und am 15. Oktober im Kulturhaus in Seeboden statt.