„Gemeinsam für den guten Zweck“, hieß es erstmalig beim Vienna Airport Skifliegen im Rahmen des größten Schulskikurses „ÖBB S’COOL“ am Nassfeld. Schüler und Ehrengäste erflogen auf der „Carnia- Schanze“ nahe der Talstation des Millenniumsexpress den stolzen Betrag von 2500 Euro. Riedergarten sponserte jeden erflogenen Meter mit einem Euro und Mitflieger Bernd Rausch stockte diesen Betrag auf die genannte Summe auf. Selbst Ex-Skisprung-Champion Thomas Morgenstern zeigte vor seinem Vorführsprung auf großartige 6,5 Meter Nerven. „Ich bin seit Planica nicht mehr geflogen“, merkte er mit leichtem Augenzwinkern an. Er führte dann live durch das Programm und ließ sich mit Jugendlichen aus ganz Österreich geduldig fotografieren. Laut Markus Brandstätter, einer der spätberufenen Flieger, geht der Betrag an die Schulstarthilfe der Caritas.

Markus Brandstätter, Thomas Morgenstern sowie Bernd Rausch und Stefan Pertl (beide Riedergarten) © Leopold Salcher