Auf den „Tochter-Sohn-Trick“ ist nun auch ein Urlaubsgast aus Bad Kleinkirchheim hineingefallen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, trat ein bisher unbekannter Täter bereits am Sonntag mit einem 66-jährigen Mann aus Wien in Kontakt. Dieser war gerade auf Urlaub in Bad Kleinkirchheim. Per SMS und Whats-App gab sich der Betrüger als Sohn des Wieners aus. Nach einem kurzen Chat veranlasste der unbekannte Täter das Opfer schließlich zu einer Überweisung von mehreren tausend Euro, welche der Urlauber per Bank-App mittels Mobiltelefons tätigte.

Nach aufkommenden Zweifeln rief der Wiener am Dienstag gegen 22 Uhr seinen Sohn an und stellte dabei fest, dass er Betrügern aufgesessen ist. Er erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Er ist damit nicht der einzige. Erst kürzlich überwies ein Klagenfurter seiner vermeintlichen Tochter mehrere Tausend Euro.