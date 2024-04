Festkonzert

Anlässlich des 90. Geburtstages von Hellmuth Drewes, findet am Samstag, den 27. April, um 19 Uhr im Spittl in Spittal ein Festkonzert statt. Gratulanten sind der Singkreis Porcia, die Zuafallsmusi, Julia Malischnig (Gitarre) und Stefan Stückler (Klavier).

Durch den Abend führt Sprecher Günther Aiglsperger. Karten sind im Kartenbüro Spittal, Telefon (04762) 420 20 erhältlich.

Jugendmusikkapelle Millstätterberg © Musikkapelle

Dance, Dance, Dance

Eintauchen in die Welt des Tanzes heißt es am Samstag, den 27. April, ab 20 Uhr im Kongresshaus Millstatt. Die Jugendmusikkapelle Millstätterberg präsentiert Werke wie „Highlights from Riverdance“, „Geschichten aus dem Wienerwald“, „Libertango oder „Selections from Grease“. Karten sind bei allen Musiker:innen oder per Mail unter jmkmb@pm.me erhältlich.

Sportakrobatik © KK/PRIVAT

Sportakrobatik

Die offenen Kärntner Landesmeisterschaften in Sportakrobatik werden am Samstag, den 27. und Sonntag, den 28. April ab 10.30 Uhr in der Sporthalle Spittal, Gartenstraße 16 ausgetragen. Dabei präsentieren sich die Athleten und Athletinnen und können sich für die Weltmeisterschaft in Sportakrobatik qualifizieren. Es werden auch die Landesmeistertitel vergeben. An beiden Tagen ist der Eintritt frei.

Schülerkonzerte

Die Musikschule Hermagor veranstaltet Schülerkonzerte in den einzelnen Unterrichtsfächern. In dieser Woche von Montag bis Mittwoch, jeweils um 18 Uhr im Saal „Da capo al fine“ in der Musikschule in Hermagor. Das Jahreskonzert findet am Donnerstag, den 25. April um 18 Uhr in der Ortsburg in St. Stefan im Gailtal statt. Tel. (042 82) 20 13

