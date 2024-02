Markus Steiner hat es sich zum Ziel gesetzt, alten und im Alltag beeinträchtigten Menschen ein möglichst selbstständiges und unabhängiges Leben zu ermöglichen. Seit Februar bietet er mit seiner 24 Stunden-Pflege-Agentur „Wibidu24“ — der Name leitet sich von dem Motto „Wichtig bist du“ ab — eine personalisierte Betreuung in den eigenen vier Wänden seiner Klienten an. Worauf es im Umgang mit pflegebedürftigen Personen ankommt, weiß der 23-jährige selbstständige Personenbetreuer aus Paternion aus eigener Erfahrung.

Seit rund einem Jahr kümmert er sich um seinen Jugendfreund Sandro Herfort, den er bereits zu Schulzeiten kennengelernt hat. Dieser hat als Baby die Diagnose „spinale Muskelatrophie“ erhalten und ist seitdem auf Unterstützung im Alltag angewiesen. „Ich helfe ihm bei der Körperpflege, bringe ihn zur Physiotherapie oder mache Erledigungen. Als ich seine Pflege übernommen habe, sind wir gemeinsam auf die Idee gekommen, dass ich mich mit einer eigenen Agentur selbstständig machen könnte, denn wir haben leider viele negative Erfahrungen mit seinen Betreuern und Pflegekräften gemacht“, schildert Steiner.

Pflegekraft und Urlaubsbegleitung in einem

Gesagt getan: Im Bizäntweg 7 in Spittal richtete er sich seine eigene Agentur ein und vermittelt seinen Klienten seit Anfang Februar passende Pflegekräfte aus der EU. „Ich agiere sozusagen als Bindeglied und stelle sicher, dass die Zusammenarbeit gelingt. Ich führe mit den Klienten vorab ein Gespräch, um ihre Bedürfnisse und Wünsche einschätzen zu können. Dann erfolgt ein Kennenlernen mit der Pflegekraft. Zudem arbeite ich mit einer Krankenschwester zusammen, die für die Qualitätssicherung zuständig ist. Dank Sandro weiß ich worauf es ankommt und wo die Herausforderungen liegen. Man ist 24 Stunden am Tag im Einsatz“, so Steiner, der vor seiner Selbstständigkeit unter anderem als Holz- und Sägetechniker, Dachdecker und Zusteller tätig war.

Neben einem professionellen Miteinander will der 23-Jährige auch in Zukunft weiterhin auf den Spaß-Faktor setzen, der nicht zu kurz kommen darf: „Sandro und ich sind viel unterwegs. Wir waren oft gemeinsam im Urlaub, sind nach Italien oder Kroatien gefahren. Bei uns passt es einfach.“