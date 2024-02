Sich für eine bessere Lebensqualität von älteren Menschen und ihrem Umfeld einsetzen: So lautet das Ziel des gemeinnützigen Vereins „Pro Senectute“, der derzeit mit Unterstützung des Bundesministeriums mit der Wanderausstellung „Halt keine Gewalt“ durch ganz Österreich tourt. Aktuelle Station ist das Tageszentrum in Möllbrücke, in dem am Freitag die kostenlose Ausstellung offiziell eröffnet wurde. „Es ist kein einfaches Thema, dennoch soll die Wanderausstellung sprachfähig machen und das Thema Gewalt im Alter in seinen unterschiedlichsten Formen öffentlich machen“, meint Wilma Steinbacher, Vorsitzende von „Pro Senectute – Verein für das Alter in Österreich“.

Im Gegensatz zu Gewalt an Frauen, Kindern oder Männern, werde das Thema Gewalt im Alter in der Gesellschaft noch viel zu wenig thematisiert. Und genau dem soll die Ausstellung entgegenwirken. „Gewalt“ ist darin ein weit gefasster Begriff. „Bei Gewalt denkt man zuerst oft an körperliche Gewalt, aber sie fängt oft schon früher an. Das reicht von emotionaler Gewalt, wenn Bedürfnisse der Menschen oft nicht ernst genommen werden, bis hin zu verbaler Gewalt“, erklärt Kerstin Erlacher vom Verein „Pro Senectute“, der als Anlaufstelle für ältere betroffene Menschen dient. „Die Thematik ist in den vergangenen Jahren sehr stark angestiegen, die Beratungen und Fälle mit Übergriffen haben zugenommen“, bilanziert Erlacher.

Mehrere Stationen können bewältigt werden © Holzfeind

Im Zuge der Ausstellung können mehrere Stationen bewältigt werden, in dem die Besucher erfahren, dass „Gewalt“ auch durch die voranschreitende Technologie passiert. Laut dem Verein „Pro Senectute“ werden ältere Menschen, die mit der neuen Technologie nicht so vertraut sind, ausgegrenzt und leben vielfach teurer. Im Straßenverkehr leben sie zudem vielfach gefährlich, weil öffentliche Plätze meist nicht an ihre Bedürfnisse angepasst sind. „Wir wollen sensibilisieren und die Menschen zum Umdenken bewegen“, sagt Erlacher.

„Wichtig, dass sich junge Menschen auseinandersetzen“

Angesprochen sind Interessierte jeden Alters, auch einige Schulen hätten sich bereits für Führungen angekündigt. „Besonders wichtig ist es, dass sich auch junge Menschen mit dem Thema auseinandersetzen“, sagt Erlacher. Sie können bei der Ausstellung auch Rollenspiele übernehmen. „Es gibt einen Rollstuhl, mit dem die Besucher austesten können, mit welchen Problemen Menschen im Rollstuhl im Alltag zu kämpfen haben“, sagt Erlacher. Bei einer anderen Station können Brillen aufgesetzt werden, die verschiedene Augenkrankheiten von älteren Menschen simulieren.

Pflegedienstleiter Markus Saueregger, auf dessen Initiative hin die Ausstellung in den Bezirk Spittal gekommen ist, lädt auch Berufskollegen ein, sich dem Thema anzunähern. „Überforderung im Berufsalltag zwingt uns oft zu Handlungen, die wir oft gar nicht wollen. Deshalb ist es in Einrichtungen wie dem Tageszentrum umso wichtiger, sich genügend Zeit für die Bewohner zu nehmen.“

Die Ausstellung „Halt keine Gewalt“ kann von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr im Tageszentrum besichtigt werden. Führungen gibt es auf Anfrage (siehe Infobox).