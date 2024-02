Wenn es um Fasten in Oberkärnten geht, ist die Schrothkur in Obervellach das Kompetenzzentrum. Seit 200 Jahren wird hier gekurt, nicht nur in der Fastenzeit, sondern das ganze Jahr. „Im Wesentlichen besteht die Kur aus einem Kohlenhydrat-Speiseplan, bei dem man sich von Semmeln, Reis, Grieß, Hafer oder Zwieback ernährt. Getrunken wird Tee oder ein Gläschen Wein. Das Wichtigste sind nasse Wickel, in die der Körper gebettet wird, damit die feuchte Wärme ihre volle Heilkraft entfalten kann“, erklärt Kurarzt Rainer Schroth, der das Kurzentrum mit Ehefrau Ingeborg sowie den Söhnen Martin und Christian, ebenfalls beide Mediziner, leitet.

Als Rainer Schroth das Zentrum Anfang der 1970er Jahre von seinem Vater übernommen hatte, ging es im 35-Betten-Haus noch recht streng zu. „Wir nahmen niemanden unter drei Wochen auf, weil der Körper für Entgiftung, Entschlackung, Anregung der Selbstheilungskräfte und Gewichtsreduktion Zeit benötigt“, sagt der 80-Jährige. Erfolge erziele man auch schon in zwei Wochen. Die Kur hilft bei Gelenkbeschwerden, Infektanfälligkeit, Magen-Darmproblemen, Übergewicht, Schmerzen aller Art oder Folgen von Stress.

Das Kurzentrum in Obervellach © Willi Pleschberger

Bestätigt sieht Schroth die Wirkung des Fastens durch die Erkenntnisse des japanischen Zellbiologen Yoshinori Ohsumi, der 2016 den Nobelpreis für Medizin erhielt. Er erforschte den Prozess der Autophagie, was vom Altgriechischen „sich selbst verzehrend“ hergeleitet wird. Durch Fasten wird Autophagie – eine körpereigene Müllabfuhr – aktiv. Dabei werden alte, geschädigte oder überflüssige Proteine und Fette in den Zellorganellen abgebaut.

Gesundheits-Check für Manager

Am stärksten gebucht sind die Monate Jänner bis März und September bis Oktober. „Seit einigen Jahren kommen immer mehr Manager und Unternehmer zu einem Gesundheits-Check mit Analysen und Tests, die sonst nirgends durchgeführt werden“, betont Schroth.

Vom Heilbad zum Biohotel

Eines der ersten Hotels, das in Österreich mit Basenfasten begonnen hat, war Anfang der 2000er Jahre „Der Daberer – das Biohotel“ in Dellach im Gailtal. Hotelierin Marianne Daberer sagt, dass Basenfasten, auf Basis von Gemüse und Obst, das ganze Jahr über angeboten wird: „In Kombination mit Yoga-Retreat von Jänner bis April und in den Herbstmonaten, wird es noch einmal stärker nachgefragt. Der Ursprung unseres Hauses war das Heilbad Sankt Daniel, aus dem 1978 die Biopension Daberer entstanden ist. Gesunde, biologische Ernährung gehört schon immer zu unserer Philosophie.“

Ofenkarfiol aus der Küche des Daberers © Der Daberer - Das Biohotel

Daberer, die ein-bis zweimal im Jahr eine Basenwoche einlegt, beschreibt das Konzept: „Neben raffinierten Gemüsegerichten, die mit hochwertigen Ölen und Kräutern angereichert sind, spielen Ruhe, Behandlungen und Yoga eine wichtige Rolle. Durch basenreiche Ernährung wird der Verdauungsapparat entlastet und die Säureausscheidung angeregt.“ Gäste können auch Basen-Schnuppertage buchen und bekommen einen Leitfaden mit Anregungen, wie sie basische Aspekte in den Alltag integrieren können, mit nach Hause.

Hotelierin Marianne Daberer: „Durch basenreiche Ernährung wird der Verdauungsapparat entlastet und die Säureausscheidung angeregt“ © Der Daberer - Das Biohotel

Vom Gailtal über den Kreuzberg drüber, gelangt man in das „Strandhotel am Weißensee“, Österreichs erstes vegetarisches Hotel. Gesundes Intervall-Fasten mit basischer Heilkost wird hier dreimal pro Jahr in Kombination mit Wandern und Yoga angeboten. Rezeptionsleiterin Tina Müller bestätigt das große Interesse: „Diese Wochen sind rasch ausgebucht, dank Fastentrainerin Petra Sölle, der intakten Natur und der unmittelbaren Seenähe.“ Ein großzügiger Wellnessbereich mit Saunen, Schwimmbad, Yogaräumen, Massagen und Anwendungen runden das Programm ab.

Der Yoga- und Ruheraum des „Strandhotel am Weißensee“ © KK/Paul Spierenburg

Petra Sölle, die in Hermagor und Wien lebt, ist seit zwölf Jahren Fasten- und Gesundheitstrainerin, Basenfasten-Vitaltrainerin und Yoga-Trainerin für Einsteiger. Ihr Konzept „GesundFasten“ wendet sich nicht nur am Weißensee, sondern auch im Kloster Pernegg in Niederösterreich und in Opatija (Kroatien) an.

Petra Sölle ist eine erfahrene Fastentrainerin aus Hermagor © KK/Dieter Schewig

Von 5. bis 12. April gibt es eine Online-Fastengruppe, entweder nach Buchinger/Lützner oder in Form von Intervallfasten mit basischer Heilkost. „Die Gruppengröße liegt zwischen sechs bis 18 Personen. Nach einem ersten Infoabend, treffen wir uns täglich morgens und abends zu Yogaeinheiten und Gesprächsrunden“, schildert Sölle, die sich während der Coronazeit auf virtuelle Fastengruppen verlagert und es in gewissen Fällen beibehalten hat. „Fastenwochen sind eine wunderbare Gesundheitsvorsorge auf vielen Ebenen und wirken unterstützend beim Ausheilen von Erkrankungen, Immunsystem stärkend, Zellstoffwechsel unterstützend und um inneren Ballast loszulassen“, ist Sölle überzeugt.

Wer an der Wirkung von Fasten noch zweifelt, den motiviert Rainer Schroth: „Fasten ist das reinste Vergnügen. Je weniger wir essen, desto stärker ist die Ausschüttung des Wachstumshormons, und das ist ein wahrer Jungbrunnen.“