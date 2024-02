Von 17. bis 23. März werden 1500 Oberstufen-Schüler und -Schülerinnen die Pisten am Nassfeld in Kärnten hinunter sausen und perfekt organisierte Tage in einer der schönsten Wintersportdestinationen in Österreich genießen. Kärnten-Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtner: „Drei Viertel aller Wintergäste in Kärnten geben als Hauptmotiv für die Urlaubsentscheidung den alpinen Wintersport an. Damit dies so bleibt, ist es von enormer Bedeutung, den Kindern und Jugendlichen die Begeisterung an der gesunden Bewegung im Schnee so zu vermitteln, dass diese auch nachhaltig wirkt.“ Schulskikurse wie der ÖBB -S‘COOL und die perfekt ausgebildeten Kärntner Skilehrerinnen und Skilehrer tragen dafür Sorge, dass die Jugend auch in Zukunft auf Skiern unterwegs sein wird.

Immer weniger Kinder erlernen das Skifahren

Fakt ist, dass immer weniger junge Österreicher mit dem Skifahren beginnen. Dabei sind Kinder und Jugendliche, wenn sie erst einmal auf der Piste sind, vom Skisport begeistert. Damit das so bleibt, sind Wintersportwochen wie ÖBB S’COOL ein wichtiger Einstieg in das Wintervergnügen. Während die Tourismusbranche über den vermutlich stärksten Winter aller Zeiten jubelt, beobachtet man gleichzeitig einen Rückgang der aktiven Skifahrer im eigenen Land. Das zeigt sich vor allem bei den Neuanfängern in Österreich.

Thomas Morgenstern ist auch dabei

Das hat viele Gründe, hauptsächlich werden die Kosten, aber auch die Klimadebatte als Gründe angeführt. Dazu kommt, dass sich viele Kinder und Jugendliche einen Skiurlaub nicht richtig vorstellen können, was ebenfalls zu Barrieren führt. Durch das Angebot, inklusive Outdoor-Alternativprogramm, wie Schnee-Kanu, Snow Volleyball, Langlaufen, Bogenschießen und mehr, erreichen die meisten Schulen leicht die 70 Prozent Teilnehmer-Grenze. Sogar ein Fußball Workshop mit einem Trainer der Austria Wien ist Teil des ÖBB-S‘COOL-Angebots. Ein Highlight wird das Skispringen mit dem vierfachen Olympiasieger Thomas Morgenstern als Moderator.

499 Euro kostet das Skivergnügen pro Person, inkludiert sind 6 Übernachtungen mit Vollpension, ein 5 ½ Tage Skipass, Ski- oder Board-Leihmaterial, Ski- und Bord-Lehrer und Rahmenprogramm.