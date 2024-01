Am Wochenende fanden sich die Feuerwehren aus dem Bezirk Spittal/Drau in der Freizeitanlage in Lainach (Rangersdorf) ein, um bei den traditionellen Bezirksmeisterschaften im Eisstockschießen ihr Können unter Beweis zu stellen. Der Wettkampf lockte 37 Gruppen an, die bei bester Stimmung und mit vollem Einsatz um den Sieg kämpften. Wie bei ihren Einsätzen war die Atmosphäre vor Ort geprägt von kameradschaftlichem Zusammenhalt und sportlichem Ehrgeiz. Die Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr St. Peter ob Radenthein ging mit sechs Punkten als Sieger hervor.

Die vierte Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Flattach belegte den zweiten Platz, gefolgt von deren zweiter Gruppe. Die beiden Teams des Bezirksfeuerwehrkommandos erreichten die Plätze 22 und 27, während das Bezirksfeuerkommando Lienz den 15. Platz belegte. Die besten acht Mannschaften zogen ins Finale ein. Im Anschluss an das Turnier fand die feierliche Siegerehrung statt, bei der Ehren- und Sachpreise verliehen wurden. Ein besonders begehrter Preis war der Wanderpokal des Bezirksfeuerwehrkommandos.