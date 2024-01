Der 5. März 2023 veränderte das Leben der Familie Hubmann aus Velden schlagartig. Ein Rodelunfall brachte Vater Christoph in den Rollstuhl. Nun kämpft sich die Familie zurück in den Alltag und kann auf Unterstützung vieler Mitmenschen zählen. Dazu zählt auch Florian Heitzmann, Fleischveredler aus Seeboden. Er sammelte in seinem Geschäft, um Christoph und Ehefrau Jacqueline Hubmann bei den Kosten für medizinische Behandlungen, die Anpassung des Wohnraums und spezielle Hilfsmittel zu entlasten. 2200 Euro wurden der Familie kürzlich überreicht.