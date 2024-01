Zahlreiche Kunstliebhaber zeigten großes Interesse an den Skulpturen und Objekten des Oberkärntner Künstlers Hans-Peter Profunser, der seine Ausstellung „Diskrepanz“ kürzlich in der Galerie „Art ist“ in Klagenfurt eröffnete. Der Titel der Ausstellung bezieht sich auf die Verunsicherung und Zerrissenheit des Künstlers. Diese Gefühle bringt er mit seinem behüteten Leben in der Heimat – er ist in Berg im Drautal aufgewachsen – und den politischen Veränderungen weltweit in Verbindung.

Der Künstler arbeitet mit verschiedenen Materialien wie Stein oder Beton © KK/LISA ADELMANN

Ausgestellt werden unter anderem Frauen- und Männertorsi, sie sind das Markenzeichen des Bildhauers. Mit seinen Werken aus Stein, Metall und Beton will er aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen darstellen. Im Rahmen der Eröffnungs-Veranstaltung begrüßte Hausherr Thomas Seitlinger unter anderem Hans Peter Haselsteiner und die Künstler Marlies Wagner, Max Gangl und Klaus Brandner. Christian Kornberger, Leiter der Galerie, sprach die einführenden Worte. Bis 23. Februar können Kunstinteressierte die Ausstellung in Klagenfurt besuchen.