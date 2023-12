Gefühlvoll, emotional und mit großem Respekt wird das Weihnachtsfest würdig auf die Bühne gebracht. Ein Abend für jedes Alter und für die ganze Familie. So präsentiert sich das Kirchenkonzert der Paldauer am 19. Dezember, um 20 Uhr, in der Stiftskirche Millstatt. Die Fans der Paldauer können sich wieder auf ein tief bewegendes, nachdenkliches und niveauvolles Konzert freuen. Mit viel Liebe und Herzblut wurde die Show von den Paldauern vorbereitet. Im Vordergrund die beiden Sänger, die sich optimal ergänzen: Der temperamentvolle und sympathische Frontmann Didi Ganshofer sowie Leadsänger Renato Wohllaib, der sich bereits mit seiner sanften und schmeichelhaften Stimme in die Herzen seiner Fans gesungen hat.

Die Bläser Harald Muster und Erwin Pfundner tragen mit ihren Instrumenten maßgeblich zum typischen Paldauersound bei. Tony Hofer am E-Bass und weiteren 15 Instrumenten sorgt dank seiner Klassik- und Jazzausbildung für tolle Solo-Einlagen und Bandleader Franz Griesbacher führt gekonnt mit österreichischem Charme und einer Prise Humor durch das gefühlvolle Programm. Karten gibt es im Tourismusbüro Millstatt unter der Telefonnummer (04766) 3700337 oder in allen Ö-Ticket Verkaufsstellen.