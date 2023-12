Dieser Expansionsschritt bedingt eine große Portion Mut und Risikobereitschaft. Ebenso Zuversicht, Leistungswillen und Verantwortung. Also genau jene Tugenden, die das Traditions-Familienunternehmen Landtechnik Zankl im Gailtaler Jenig seit 146 Jahren auszeichnet. „Unser Betrieb hat die Entwicklung am Stammsitz Jenig vom Pferdefuhrwerk bis zu den heute automatisch gesteuerten Steyr-Traktoren miterlebt und mitgestaltet“, ist Geschäftsführer Otmar Zankl der Dritte stolz. Sukzessive wurde der Betrieb in den vergangenen Jahrzehnten ausgebaut, modernisiert und in die neueste Traktoren- und Landmaschinentechnik wurde investiert.

Die nächste Generation

Andere Betriebe kämpfen oft mit Nachfolgeproblemen, solche gab es in diesem Familienbetrieb nicht. Schon die nächste Generation trägt im Betrieb schon Verantwortung. Doch warum zog es die Gailtaler 2017 nach Klagenfurt? „Wir bekamen das Angebot, Betriebsgebäude und Areal eines großen steirischen Landechnikbetriebes, der am Klagenfurter Klatteweg seine Filiale dichtmachte, zu erwerben. Nach reiflicher Überlegung schlugen wir zu“, sagt Otmar Zankl. In der Folge wurde in die Modernisierung des Werkstätten-, Büro- und Verkaufsbereiches investiert.

Seinerzeit hatte die Familie Zankl eine Esso-Tankstelle © KK/Zankl

Jenig profitiert von Klagenfurt

„Die Landwirtschaft im Bezirk Hermagor, aber auch in Kärnten insgesamt, wird kaum wachsen, eher schrumpfen. Das war letztlich der Grund, uns diesen Standort im landwirtschaftlich starken Zentralraum aufzubauen. Nach mittlerweile sechs Jahren weiß ich, dass es eine der besten Entscheidungen in unserer Firmengeschichte war,“ ist Zankl, der 38 Mitarbeiter beschäftigt, überzeugt. Denn sie bedeute vor allem auch die stabile Absicherung des Standortes Jenig. Darüber hinaus lassen sich durch die aktuelle Technik und Digitalisierung viele Abläufe und Arbeiten zentral abwickeln.

Drei Generationen Zankl: Thomas, Nicole, Regina, Otmar sen., Anita Janesch und Otmar jun. Zankl mit der nächsten Generation Gerald, Michael und Werkstättenleiter Klagenfurt Patrick Zankl (vorne). © KK/Zankl

Steyr und Pöttinger

Zankl beliefert nicht nur Kunden im landwirtschaftlichen Bereich. Es gibt auch eine breite Angebotspalette in Sachen Garten-, Forst- und Transporttechnik. Viele Gemeinden, Tourismusbetriebe und technische Abteilungen in der öffentlichen Verwaltung oder diverse Konzerne in Kärnten zählen zu den Kunden. Mit dieser Gailtaler Firma erhielt der Landtechnikmarkt in und rund um Klagenfurt wie in den Nachbarbezirken eine starke Vertretung für die Technikführer Steyr oder Pöttinger. „Diese große Nachfrage können wir nun bedienen“, freut sich der Geschäftsführer. Die Rekrutierung von fachlich voll ausgebildeten Mitarbeitern sei – so Zankl - zu Beginn am Standort Klagenfurt sehr herausfordernd gewesen.

Weiterbildung hat Vorrang

Mittlerweile werden Service und Leistungen der „Zanklianer“ am Klatteweg bei den Kunden im Raum Klagenfurt, St. Veit, Feldkirchen, Völkermarkt bis hin ins Lavanttal geschätzt. Die ständig verfeinerte Technik müsse auch serviciert und repariert werden. Zankl: „Das ist nur mit fachlich voll ausgebildeten und engagierten Mitarbeitern möglich.“