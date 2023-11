Einen Riesenerfolg räumte Elfi Pschernig aus Millstatt in Wien ab. Sie besiegte mit 290 Holz die Damen-Elite und krönte sich Mitte Oktober bei den „Senioren-Bundeskegelmeisterschaften“ mit dem Titel „Bundesmeisterin“. Dieser und viele weitere Erfolge im heurigen Jahr gelangen der 65-Jährigen mit Unterstützung ihres Ehemanns Josef Pirker, der selbst mit acht Mannschaften Landesmeistertitel erreichte und ihr als Trainer wertvolle Tipps weitergeben konnte.

„Vor zehn Jahren habe ich mit dem Kegeln angefangen, Fortschritte stellten sich rasch ein und so habe ich den Ehrgeiz entwickelt, bei den Bundesmeisterschaften dabei sein zu wollen“, schildert die Millstätterin, für die der Sport auch Geselligkeit und Spaß bedeutet. Trainiert wird einmal pro Woche mit Gleichgesinnten in der „Fasslstub‘n“ in Radenthein, dort konnte Pschernig heuer von insgesamt 23 Damen den „Sommer Grand Prix“ für sich entscheiden. Nachdem sie auch den Bezirks- und Landesmeistertitel für sich verbuchen konnte, war der Weg zu den Bundesmeisterschaften geebnet.

Kärntner waren sehr erfolgreich in Wien

Die besten sieben Damen und sieben Herren jedes Bundeslands (63 Damen und 63 Herren) traten in der Stadthalle Wien gegeneinander an. Die Kärntner schnitten insgesamt hervorragend ab, die Damen-Mannschaft belegte den 2. Platz, die Herren-Mannschaft den 3. Platz und in der Wertung Damen und Herren gesamt konnte nochmals der 2. Platz von neun Bundesländern belegt werden.

Bei der Siegerehrung waren Peter Kostelka, der Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ), PVÖ-Bundessportreferent Willi Binder sowie der Kärntner PVÖ-Sportreferent Helmut Müller anwesend.