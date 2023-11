47 Kinder der MMS Seeboden jubelten: Sie räumten mit ihrem großartigen Auftritt beim ORF-Wettbewerb „Chor des Jahres“ gleich zwei Preise ab. Und zwar den Titel „Jugendchor des Jahres 2023“ und den Publikumspreis. „Die Kinder sind sehr stolz“, berichtet Christoph Platzner. Er leitet gemeinsam mit seiner Kollegin Michaela Hanser seit zwei Jahren den Gesamtchor der 3a/b. Beide Lehrkräfte betätigen sich auch außerhalb ihres Jobs musikalisch und haben schon Erfahrung im Bewerb. Platzner hat als Sänger mit dem „MGV Almrose Radenthein“ den begehrten Titel ersungen, Hanser gewann 2018 als Leiterin des „Kirchenchors Obervellach“.

Dass sie mit den Schülerinnen und Schülern teilnehmen, war allerdings eine spontane Aktion: „Den Chor gibt es seit der ersten Klasse. Heuer haben wir beim Landesjugendsingen mitgemacht und waren nach einem ausgezeichneten Erfolg berechtigt, am Bundesjugendsingen teilzunehmen. Auch dort haben wir einen sehr guten Erfolg ersungen und da haben wir uns gedacht, dieser Chor funktioniert ganz gut. Deswegen haben wir bei ‚Chor des Jahres‘ mitgemacht“, sagt Platzner.

Obwohl die 3a/b der MMS Seeboden der einzige teilnehmende Jugendchor war, hatte man nicht mit diesem Erfolg gerechnet: „Es war längst keine ‚gmahte Wiesn‘. Wir mussten unsere Leistung auf der Bühne bringen.“

Michaela Hanser und Christoph Platzner nahmen den Publikumspreis entgegen © ORF Kärnten

Leidenschaftliche Sängerinnen und Sänger

Und der Auftritt kam gut an. So gut, dass auch das Publikum die meisten Stimmen für die 3a/b abgab. Als Publikumspreisträger geehrt zu werden, war quasi die Zugabe: „Es freut uns wirklich sehr“. Die musikbegeisterten Jugendlichen nehmen auch lange Anfahrtszeiten auf sich, um Teil der Musikmittelschule Seeboden zu sein. Der gute Ruf der Schule geht nicht zuletzt auf Auftritte wie jenem im ORF zurück. Für die Aufnahme in der Schule muss übrigens eine kleine Prüfung absolviert werden. „Die Kinder singen drei Lieder vor, machen rhythmische Übungen und einen Gehörtest. Damit schauen wir uns die musikalische Eignung an“, erklärt der Lehrer. Das Hauptziel sei aber nicht, Preise zu gewinnen, sondern den Kindern mit Begeisterung Musik, Gesang und Instrumente näherzubringen.