Starlight, Metropol, Tollhaus, Clubwerk: In der Vergangenheit hatte die Disco im Süden von Wolfsberg verschiedene Betreiber – und Namen. Mit 1. September wird die Disco in der Klagenfurter Straße 49a wieder umgetauft und erhält mit "Coopers" einen weiteren neuen Namen. Betreiber sind Josef "Seppi" und Eva Berglitsch, die auch das Café Palais am Weiher in Wolfsberg führen. "Die Räumlichkeiten bieten 300 Quadratmeter Partyfläche. Die Schankanlage sowie die Licht- und Tontechnik wurden komplett erneuert und außerdem gibt es einen gemütlichen Loungebereich, in dem die Musik etwas leiser ist, damit sich die Gäste auch unterhalten können", erklärt Josef Berglitsch. Insgesamt 120.000 Euro wurden in das Projekt investiert. Auch für die Verpflegung ist gesorgt. Ein Imbissstand von Ferat Ay (Harem Kebap) versorgt die Gäste mit Schnitzel, Kebap, Würsteln und anderen Spezialitäten.