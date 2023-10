Ein Schüler - der Name ist der Redaktion bekannt - aus dem Bezirk Wolfsberg besucht in Graz die HTBLVA Ortweinschule. Für den Weg zur Schule reservierte der 18-Jährige ein Ticket für den ÖBB-Intercitybus von Wolfsberg nach Graz am Sonntag um 20 Uhr mit geplanter Ankunft in Graz um 21.10 Uhr. Das gekaufte Ticket inkludierte auch die Reservierung für einen 1. Klasse-Sitzplatz im üblicherweise doppelstöckigen Bus: "In der zweiten Klasse war leider nichts mehr frei, als ich die Buchung vorgenommen habe", so der Schüler.