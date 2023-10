In weniger als 60 Tagen nimmt der Kärntner Abschnitt der Koralmbahn den Betrieb auf: Am 7. Dezember ist die feierliche Jungfernfahrt in St. Paul geplant. Auch die Lavanttalbahn gewinne dadurch wieder an Attraktivität und soll reaktiviert werden - so lautet zumindest die Forderung von Wirtschaftskammer und Politikern des Bezirkes Wolfsberg.