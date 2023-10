Seit mittlerweile elf Jahren herrscht im Wolfsberger Innenstadtlokal Stones das Motto "Most, Speck und Rock 'n' Roll". Doch schon bald werden die Pächter Christine Wastian (24) und Thomas Gutschi (32) Abschied nehmen. "Das 'Stones' ist mit unserem Familien- und Privatleben nicht mehr zu vereinbaren. Das letzte Jahr haben wir die meiste Zeit nur zu zweit gearbeitet, selten einmal hatten wir zwei Aushilfen", spricht Wastian das Problem der Mitarbeitersuche an.

Bis Jahresende offen

Noch bis Jahresende wird das "Stones" dienstags bis samstags von 17 Uhr bis 2 Uhr früh offen haben. "Ab 1. Jänner 2024 will es der Hauseigentümer neu verpachten", sagt Wastian, der die Anfragen von Interessenten unter der Nummer 0660/1079748 entgegennimmt. Immerhin ist die Ablöse mit den jetzigen Pächtern zu verhandeln. Nach neun Jahren in der Gastronomie will sich Wastian beruflich verändern, Gutschi wechselte nach seinem Studium für Elektrotechnik/Toningenieur vor zwei Jahren hauptberuflich in die Gastro.

Christine Wastian und Thomas Gutschi © Privat

"Am liebsten wäre uns, wenn das 'Stones' das 'Stones' bleibt und alles abgelöst wird – von den Möbeln über die Deko bis hin zu den Gläsern. Und dass weiterhin Most, Speck und Rock 'n' Roll hochlebt", sagt Wastian, die mit ihrem Kompanion das "Stones" vor zwei Jahren gepachtet hat. Platz bietet das Lokal innen für rund 50 Personen, im Sitzgarten haben weitere 75 Personen Platz. Gekellnert haben die beiden dort schon früher – als es noch von Lukas Peinsitt und Mate Gerebics gepachtet war. Die beiden haben dann damals das Nachtgeschäft an den Nagel gehängt und das Café Orpheo im Trattlpark übernommen.