Erst im Vorjahr hat die Post rund 4,5 Millionen Euro in eine neue Zustellbasis im Industrie- und Gewerbepark an der Autobahn-Abfahrt Völkermarkt Ost investiert. Jetzt sucht die Post nach einem geeigneten Grundstück im Bezirk Wolfsberg. Immerhin platzt die bestehende Post-Basis in der Auenfischer Straße mit den rund 60 Beschäftigten aus allen Nähten. "Die bestehende Zustellbasis betreiben wir seit 2005 und diese kann leider nicht im erforderlichen Ausmaß erweitert werden", begründet Post-Sprecher Markus Leitgeb die Suche nach einem neuen Standort.