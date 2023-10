Vor knapp einem Jahr machte sich Patrick Schrammel (40) mit seiner "Physiowelt" im Mühlengangweg 1 in Wolfsberg selbstständig. "Ich biete die passende Ergänzung zum bisherigen Therapieangebot im Tal. Dabei lege ich mein Hauptaugenmerk auf die individuelle Anpassung von Therapie und Training, um keine kurzfristigen Effekte, sondern nachhaltige Erfolge und Verbesserungen für meine Patienten und Patientinnen zu erzielen", so der 40-Jährige, der als leidenschaftlicher Fußballspieler in diversen Lavanttaler Vereinen selbst mit einigen Verletzungen und Rückschlägen in seiner sportlichen Laufbahn zu kämpfen hatte.

Verstärkung im Team

Seit Oktober hat Schrammel weibliche Verstärkung. Mit Angelika Joham (37), langjährige Therapeutin im LKH Wolfsberg, erweitert er sein Team und somit auch sein Angebot. "Angelika ist die perfekte Verstärkung, da ihr Schwerpunkt vor allem im Bereich Unfallchirurgie, Orthopädie und Sport liegt und wir so gemeinsam unsere Expertise erweitern und gegenseitig verstärken können", betont Schrammel. Die zweifache Mutter stammt aus St. Michael im Lavanttal und absolvierte ihre physiotherapeutische Ausbildung im Jahr 2008 auf der steirischen Stolzalpe. Danach folgten Spezialisierungen in verschiedensten Bereichen sowie eine Masterausbildung im Bereich Sportphysiotherapie.