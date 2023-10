Stolz war man im Jahr 2013 im Kindergarten Reding, in der Volksschule Wolfsberg und in der Neuen Mittelschule Wolfsberg. Der preisgekrönte Hollywoodstar Maximilian Schell hatte die Schirmherrschaft über die "Bildungswelt Maximilian Schell" übernommen, alle drei Institutionen schmücken sich seitdem mit diesem Beinamen. Kunst, Kultur und Kreativität spielen dort eine wichtige Rolle. Schell war nie am Standort, da er bald nach der Unterschrift der Patenschaft verstarb. Seine Frau Iva besuchte die Bildungseinrichtungen und gestaltete immer wieder Workshops.