Die Industrie- und Gewerbezone (kurz IGZ) in Framrach bei St. Andrä bekommt Zuwachs. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der Verkauf eines 6000 Quadratmeter großen Grundstückes an ein Lavanttaler Traditionsunternehmen beschlossen.

"Unser Schaltschrankbau sowie unsere Verteilerwerkstatt platzt aus allen Nähten. Daher waren wir schon länger auf der Suche nach einem Grundstück", informiert Chris Stempfer, Prokurist und Juniorchef der St. Pauler Elektroinstallationsfirma Mahkovec, die im Jahr 1965 gegründet wurde. Der Hauptfirmensitz in St. Paul bleibe aber bestehen. Konkret geplant sei eine Produktionshalle samt Büroflächen. Der Baustart stehe noch nicht fest. "Wir befinden uns noch in der Planungsphase. Sobald diese abgeschlossen ist, möchten wir mit dem Bau beginnen."

Mehr als 50 Betriebe und über 1100 Beschäftigte befinden sich in der seit mehr als 30 Jahren bestehenden Industrie- und Gewerbezone. Der Branchenmix reiche von Ein- und Zweimannbetrieben bis hin zu Großunternehmen. Darunter die "K industries" oder die Mediaprint.

Um weiteren Betrieben die Ansiedelung in der IGZ zu ermöglichen, erweiterte die Stadtgemeinde vor einem Jahr die Industriezone um sieben Hektar in Richtung Süden. "Einige Gewerbegrundstücke sind noch zu haben, Interessenten haben sich dafür aber schon gemeldet", erklärt Amtsleiter Robert Astner. Der erste Grundverkauf in der neuen Industriegewerbezone (IGZ) Süd wurde mit der Asco Group International GmbH mit den Geschäftsführern Claus und Alexander Kügele abgewickelt. Das Unternehmen erwarb eine Fläche von rund 21.000 Quadratmetern, um ein neues Betriebsgebäude zu errichten.

Chris Stempfer, Prokurist und Juniorchef der Firma "Mahkovec" © reneknabl.com

Auch verkehrstechnisch soll das neue Gewerbegebiet aufgeschlossen werden. "In Abstimmung mit dem Land Kärnten ist derzeit ein vierarmiger Kreisverkehr an der Packer Straße geplant", sagt Astner. Dies sei auch in Hinblick auf die Koralmbahn und den Bahnhof Lavanttal in St. Paul eine zukunftsweisende Verkehrslösung.

Aus dem Büro von Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) heißt es, dass es bezüglich einer Adaptierung der Kreuzung B 70 Packer Straße und L 135 St. Pauler Straße Gespräche gegeben hat. Die Planungen obliegen jedoch der Gemeinde, weil diese – und nicht das Land -eine Erweiterung des Gewerbegebiets plant, welche eine Adaptierung des Kreuzungsbereichs erfordern würde. Eine schriftliche Vereinbarung zur Errichtung eines Kreisverkehrs liege noch nicht vor, Gruber habe aber bereits zugesagt, ein Drittel der Kosten über das Land zu übernehmen.