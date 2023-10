Immer mehr Personen sind auf Einkäufe in Sozialmärkten angewiesen, in denen es Waren des täglichen Bedarfs um ein Drittel des Diskontpreises gibt. Ein Kilo Mehl kostet 70 Cent, ein Kilo Zucker 50 Cent, eine Banane zehn Cent. Von den kärntenweit sechs Sozialmärkten (SoMa) befindet sich seit dem Jahr 2002 einer in der Bezirksstadt Wolfsberg. Seit Anfang September befindet sich dieser an einem anderen Standort. "Wir haben den Sozialmarkt in Wolfsberg auf komplett neue Beine gestellt. Wir haben einen neuen Standort und ein neues Team", sagt Theres Leber, die die Geschäftsführung der Sozialmärkte Kärnten vor einem Jahr von Liselotte Suette übernommen hat.